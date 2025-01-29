Evinin önüne barikat kuran Dilek Acu’nun dosyası İstinaf’ta: Ödül gibi ceza verildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

Çelik hakkında “ısrarlı takip”, “tehdit”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “mala zarar verme” suçlarından açılan davanın karar duruşmasında mahkeme, Çelik’in “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “silahlı tehdit” suçundan beraatine, “mala zarar verme” suçundan 9 ay hapis cezası verilmesine ve hakaret ile “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarından 6’şar ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Acu’nun avukatları dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Cumhuriyet’e değerlendirme bulunan dosyanın ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatlarından Fulya Gökkaya, “Yerel mahkeme, sanık Ahmet Çelik’in üzerine atılı Kasten Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret ve Israrlı Takip Suçlarını işlediğini sabit görmekle, bu suçlar yönünden ceza vermişse de, tehdit ve ısrarlı takip suçlarından alt sınırdan; mala zarar verme ve hakaret suçlarından ise alt sınıra yakın cezalar vermiştir. Örnek vermek gerekirse tehdit suçu Türk Ceza Kanunumuzun 106. Maddesinin 1. Fıkrasında; ‘Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.’ şeklinde düzenlenmiş olup; yerel mahkemece de tehdit suçundan 9 aylık alt sınır esas alınarak, verebileceği en düşük cezayı vermiştir” dedi.

CEZALAR ARTIRILMALI

Gökkaya sözlerini sözlerini şu şekilde noktaladı: “Sanığın aynı ve benzer suçlardan sabıkalı kişiliği, suç teşkil eden eylemlerini müvekkil Dilek Acu’ya karşı birden fazla kez zincirleme şekilde işlemiş olması, kendisi aleyhine verilen koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen suç teşkil eden eylemlerini devam ettirmesi gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığa verilen cezaların alt sınırdan verilmiş olması yasaya, hukuka ve vicdana aykırıdır. Sanığın, işlemiş olduğu suçlar nedeniyle üst hadden cezalandırılması gerekirken alt hadden ceza verilmiş olması adeta ödül gibi bir ceza olmuştur. Cezaların arttırılması talebiyle tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.”