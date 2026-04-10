'Evinizde büyü var' diyerek yurttaşları dolandıran şahıs tutuklandı

İddiaya göre, Isparta Gelendost ilçesinde esnaflık yapan ve çevresine kendisini "hoca" olarak tanıtan U.A., farklı yöntemlerle vatandaşlardan para aldı. Şüphelinin bazı mağdurlardan "Mardin’den gelin bulup getireceği" vaadiyle para aldığı, daha sonra ise "Evinizde büyü var. Bunu bozmak gerekiyor" diyerek yeniden para talep ettiği iddia edildi.

U.A.’nın bir başka mağduru ise "Daha önce adak adadın, yerine getirmedin, kurban kesmen gerekiyor" diyerek kandırdığı ve bu gerekçeyle kurban parası aldığı belirtildi. Şüphelinin "Beni emniyet ve jandarma tanır, gittiğimde hepsi ayağa kalkar. Bana bir şey olmaz" şeklindeki ifadelerle vatandaşlar üzerinde korku oluşturarak şikayetlerin önüne geçmeye çalıştığı öne sürüldü. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dolandırıcılık soruşturması kapsamında şüphelinin evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Gözaltına alınan U.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.