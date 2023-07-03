Evlat dehşeti: Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darbetti, evi ateşe verdi!

Yayınlanma: 03.07.2023 - 06:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:25

Alaçam’ın Gökçeboğaz Mahallesi’nde Doğukan A. (23), Köy Ürünleri Pazarı yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil evde oturan babası Yaşar A.’nın (47) evine gitti. Burada babaannesi Safinaz Doğan’ın (68) başına tüfekle vurarak darbetti.

BABA KURTARILAMADI

Babası Yaşar A.’ya da tüfekle ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yaşar A., olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra evin 2. katını yakarak yoldan geçen bir aracı durdurarak aracı gasbetti. Gasbettiği araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Başına aldığı darbeyle yaralanan babaanne Safinaz Doğan, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKALANDI

Olay yerinden gasbettiği otomobille kaçan Doğukan A., Yakakent ilçesi girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamacada polis ekipleri Etyemez Mahallesi yolunda kaçan otomobilin tekerine ateş ederek durdurdu.

Ekiplerce yakalanan şahıs, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.