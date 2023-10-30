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“Evlatlıkla evlenilebilir” diyen ilahiyatçı Süleyman Uludağ'a Erdoğan’dan ‘bilim’ ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi. Ancak Uludağ'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar tartışma yaratacak türden.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 30.10.2023 - 13:52
“Evlatlıkla evlenilebilir” diyen ilahiyatçı Süleyman Uludağ'a Erdoğan’dan ‘bilim’ ödülü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” sahiplerini dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; bilim alanında İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Uludağ’a verildi.

 

Erdoğan’ın ödüle ‘değer’ gördüğü Uludağ ile ilgili çarpıcı bilgiler söz konusu.

Uludağ, 25 Nisan 2013 tarihinde kendisine yöneltilen “Evlatlık edinmek günah mı?”  sorusuna “Evlatlıkla evlilik yapmak uygun” diyerek yanıt verdi. Uludağ’ın açıklamaları şu şekilde: “Evlat edinmek İslamiyet’te yoktur. Bir çocuğu alıp bakmak caiz, fakat evlat edinilen çocuk o kişinin ailesine mirasçı olamaz. Evlat edinen kişinin gerçek çocuğu akrabalık ve kan bağı oluşmadığından evlat edinen erkek, büyüttüğü kızı 18-20 yaşına geldiğinde evlenebilir. Yine evlat edinen kadının, büyüttüğü evlatlığı erkek ile evlenmesinde sakınca yoktur.

Uludağ, eserlerinde cinsel konular ve dini konulara yer vermiş. Kendisinin kaleme aldığı "Sufi Gözüyle Kadın" kitabında bir gecede 60 kez cinsel ilişkide bulunan şeyhleri anlatan Uludağ’ın kitabına ilişkin birçok yerde röportajı mevcut.   


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