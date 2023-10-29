29 Ekim töreninde ‘Erdoğan’ pankartları!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:55

Güncelleme: 29.10.2023 - 15:55

Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görselin yer aldığı pankart taşıtıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda ‘Yüzyılın mirasıyla geleceğe imza’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ gibi AKP'nin sloganlarının yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da yer aldığı programda öğrencilere taşıtılan pankartta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına ya da adına ise yer verilmedi.