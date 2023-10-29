29 Ekim töreninde ‘Erdoğan’ pankartları!
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartları taşıtıldı.
Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görselin yer aldığı pankart taşıtıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda ‘Yüzyılın mirasıyla geleceğe imza’ ve ‘Türkiye Yüzyılı’ gibi AKP'nin sloganlarının yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da yer aldığı programda öğrencilere taşıtılan pankartta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına ya da adına ise yer verilmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi kurallara göre ödenecek?
- Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
- Yine ‘unuttu’
- Özel hatıra parası neden madeni 5 TL olarak basıldı?
- Dünya liderleri asırlık Cumhuriyetimizi kutladı
- Polatlardan özür