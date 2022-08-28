Evlenen çift düğün arabası olarak TIR'ı seçti: 'Hayalimi gerçekleştirdim'

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:58

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Aleyna Başaran ve TIR şoförü İbrahim Yelmenoğlu, yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Aleyna ile İbrahim çifti düğün arabası olarak TIR'ı tercih etti.

Süslenen TIR'a, yaklaşık 30 şoför de TIR'larıyla eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Gelin Aleyna Yelmenoğlu, gelin arabası olan TIR'a ise binmekte güçlük çekti. Gelin ve damat tırdan, Sungurlu sokaklarında kendilerine merakla bakanlara el salladı. Çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR'lar, polis ekipleri tarafından durduruldu. Uzun süre geçişine izin verilmeyen TIR'lara ceza yazıldığı öğrenildi.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Babasının yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösterdiğini söyleyen damat İbrahim Yelmenoğlu, “Ben de baba mesleğini sürdürüyorum. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cipi gelin arabası yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR'cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Hayalim TIR'ı gelin arabası yapmaktı. Bir farkındalığımız olsun istedik. Bence güzel de oldu” dedi.