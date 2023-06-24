Evlenmek istediği kadının annesini rehin almıştı... Tutuklandı!
Siirt'te evlenmek istediği kadının evine izinsiz girerek, annesini rehin alan S.T. adlı zanlı tutuklandı.
Siirt'te merkez Barış Mahallesi'nde, evlenmek istediği kızın evine izinsiz giden S.T. (31) adlı zanlı, kadının annesi M.A.'yı (40) darbederek kuru sıkıdan bozma tabancayla rehin aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, etkisiz hale getirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.
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