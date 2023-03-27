Zonguldak'ta erkek şiddeti: Eşi ile 2 çocuğunu benzin ve baltayla rehin aldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Erhan K. (36), sahibi olduğu kahvehanede eşi ve 2 çocuğunu baltayla rehin aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen, üzerine ve çevreye benzin döken Erhan K., polisin 4 saat süren çabalarıyla ikna edilerek tedaviyi kabul etti.
Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi İstasyon Sokak’taki bir kahvehanede, önceki akşam 19.15 sıralarında; belediyeden yeni işyeri almak isteyen ve psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Erhan K., iftar vakti sahibi olduğu işyerinde eşi B.K. ile 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu baltayla rehin aldı.
Üzerine ve çevreye benzin dökerek ateşe vereceğini tehdidinde bulunan Erhan K.’nın sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İKNA ÇABALARI 4 SAAT SÜRDÜ
Ekiplerin yaklaşık 4 saati aşan ikna çabası sürerken Erhan K., bu sırada bıçakla kendi bedenine zarar verdi.
PSİKOLOJİK TEDAVİYİ KABUL ETTİ
Erhan K.’nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, kahvehaneye girerek, rehin alınan eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı.
Ardından Erhan K., psikolojik tedavi görmeyi kabul etti.
Olayın ardından B.K., çocuklarını eve götürüp eşi Erhan K.’ya temiz kıyafet getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erhan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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