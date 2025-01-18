Evlenmelerine izin çıkmadı, 17 yaşındaki kızı ve annesini tüfekle vurdu

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:32

Olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar’da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.