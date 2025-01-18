Evlenmelerine izin çıkmadı, 17 yaşındaki kızı ve annesini tüfekle vurdu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi, evliliklerine izin verilmeyen 17 yaşındaki sevgilisi olan kızı ve annesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli ve akrabası yakalanırken, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandılar.
Olay, 16 Ocak akşamı saat 17.30 sıralarında İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Yurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevdiği kızın ailesi tarafından evliliğine izin verilmeyen Y.K. (29) akrabası H.K. ile birlikte, 17 yaşındaki sevgilisi Ş.Ş. ve annesi D.Ş.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Anne ve kız kanlar içerisinde kalırken saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kız hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kaçma anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
2'Sİ DE TUTUKLANDI
Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip ile koordineli çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin Karabağlar’da ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti. Şüpheliler kıskıvrak yakalanırken olayda kullanılan suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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