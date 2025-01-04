Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını silahla vurdu

Kocaeli'de Onur S., arlarında husumet bulunan kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K.’yı pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını silahla vurdu
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 21:58

Olay saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak’ta meydana geldi.

Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.’ya ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Onur S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #kız kardeş #Devlet hastanesi #tartışma

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