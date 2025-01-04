Kız kardeşinin eski erkek arkadaşını silahla vurdu
Kocaeli'de Onur S., arlarında husumet bulunan kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K.’yı pompalı tüfekle bacağından yaraladı.
Olay saat 17.00 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi 528. Sokak’ta meydana geldi.
Onur S., aralarında husumet bulunan, kız kardeşinin eski erkek arkadaşı Muzaffer Mert K. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Onur S., yanındaki pompalı tüfekle Muzaffer Mert K.’ya ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Muzaffer Mert K. yığılırken, Onur S. ise kaçtı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muzaffer Mert K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, Onur S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #kız kardeş #Devlet hastanesi #tartışma
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı!
- İstanbul’da ‘Tosun Paşa’ davası
- Muhafazakâr Kürt tabanı mesafeli
- Trump’a üçüncü mesaj
- Yedek parçalar Menzil’e yakın şirketten
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- 3,5 yaşındaki Efe'nin katili 'annesi' çıktı
- İmralı'dan silah bırakma çağrısı gelecek mi?
- En düşük emekli maaşında artış yapılacak mı?
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!