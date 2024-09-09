Evli çiftin tartışmasında kadın otomobili parçaladı, kocası evi yaktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde oğulları emanet otomobille kaza yapan çift arasında tartışma çıktı. Kadın, otomobile taş ve sopayla zarar verirken, kocası da sinirlenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi yaktı.
İlçenin Fatih Mahallesi’nde M.Ö.’nün arkadaşından emanet aldığı otomobili habersiz alan oğulları, küçük çaplı kazaya karıştı. Eve geldiğinde otomobili hasarlı gören M.Ö. ile aile bireyleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşi Z.Ö., sopa ve taşlarla otomobile zarar verdi. Otomobilin farları, camları, kaputu ve tamponlarında hasar oluşurken, M.Ö. de eşine öfkelenip birlikte yaşadıkları 2 katlı evi ateşe verdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde zarar oluştu. Öfkeli çift, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- Gözaltı sayısı artıyor!
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'