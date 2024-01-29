Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:10

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:10

TBMM'ye gelecek yeni düzenleme ile artık kadınların bekarlık soyadını kullanabilecekleri açıklandı. Peki, Evli kadınlar kendi soyadlarını kullanmak için ne yapmalı? Kadınlar kendi soyadlarını ne zaman kullanabilecek?

KADINLAR KENDİ SOYADLARINI KULLANMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kadınların evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacakları yazılı başvuru yeterli olacak. İptal kararı yürürlüğe girdiği için bugün nikâh masasına oturan bir kadın evlendirme memuruna “Ben sadece bekârlık soyadımı kullanmak istiyorum” şeklinde talepte bulunabilecek.

KADINLAR KENDİ SOYADLARINI NE ZAMAN KULLABİLECEK?

Evli kadına bekârlık soyadını kullanma hakkı tanıyan AYM kararı bugün yürürlüğe giriyor. TBMM’de aksi bir düzenleme yapılmadığı takdirde evli kadınlar isterlerse dünden itibaren dava açmadan sadece kendi soyadını taşıyabilecek.