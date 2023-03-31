Ankara'da kadın cinayeti! Katil erkeğe 'indirimli' ceza

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:32

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 19:34

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Coşkun, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcı, esas hakkında mütalaayı sundu.

Mütalaaya göre, 29 Ekim'de Yenimahalle 25 Mart Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki eve giden polis, Huriye Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Zekayi Coşkun, olay tarihinde evden gitmesini istediği kayınvalidesi Müşerref Taşkıner ile tartışmaya başladı. Huriye Coşkun da annesi ile eşini yatıştırmak için araya girdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Daha sonra Zekayi Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Huriye Coşkun'u birçok kez bıçakladı. Zekayi Coşkun'un isnat edilen "eşi kasten öldürmek" suçunu işlediğinin delillerce sabit olduğuna dikkatin çekildiği mütalaada, sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

KATİL ERKEK İNDİRİM İSTEDİ, MAHKEME VERDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Coşkun, önceki beyanlarını yinelediğini belirterek, tartışma esnasında eşinin küfür ettiğini, bu yüzden kendisine hakim olamadığını iddia etti. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirin Coşkun, lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanı ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Coşkun'un "eşi kasten öldürmek" suçundan önce "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına mahkum etti. Takdiri indirim ile bu cezayı, "müebbet" hapse çeviren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.