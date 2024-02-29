Evli olduğu kadına kızdı, otomobilini ateşe verdi!

Serik'te Ahmet D. adlı erkek, evli olduğu kadına kızıp otomobilini yaktı. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, zanlı Ahmet D. serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:44
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Antalya'nın Serik ilçesinde iddiaya göre; Ahmet B. adlı erkek, evli olduğu kadına ait otomobili Akçaalan Mahallesi'ndeki boş tarlada ateşe vererek olay yerinden uzaklaştı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Ahmet B., ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


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