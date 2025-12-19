Evli olduğu kadına kızıp, evi yaktı; yangın kontrolden çıktı!

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Mahallesi'nde yangın paniği yaşandı.

İddiaya göre; Fikriye Ö., evli olduğu İlker Ö.'nün eve alkollü gelmesine sinirlenince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Fikriye Ö., bir alt katta oturan ailesinin yanına gitti.

Bu sırada 'evi yakarım' diye tehdit eden şüpheli erkek, sigarayı yere attı. Fakat bir süre sonra alevler kontrolden çıkınca 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

Mahalleliyi ayağa kaldıran yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fikriye Ö.'nünşikâyetçi olduğu İlker Ö., polis ekipleri tarafları gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.