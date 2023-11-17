Evli olduğu kadını barışma teklifini reddettiği için öldürmüş!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:01

Güncelleme: 17.11.2023 - 10:01

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Ladik Mahallesi 150520'nci Sokak'ta Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında, tek katlı müstakil bir evde kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; en küçüğü 1 yaşında, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi Zekiye Ertuğrul, evli olduğu Durmuş Ali Ertuğrul'un uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına yerleşti.

Durmuş Ali Ertuğrul ise, olay günü konuşmak için kadının yaşadığı eve geldi. Burada, aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Durmuş Ali Ertuğrul, tabancayla önce Zekiye Ertuğrul'a, ardından kayınvalidesi Ayşe Ç.'ye ateş etti. Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, Durmuş Ali Ertuğrul ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye Ertuğrul, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ayşe Ç. ise, ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ayşe Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 GÜN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Konya kent merkezine kaçan Durmuş Ali Ertuğrul’un, Aydınlık Evler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Ertuğrul, tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin iknça çabasıyla eylemine son veren Ertuğrul, gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi.

Ertuğrul, Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Sarayönü Adliyesi’ne sevk edildi. Ertuğrul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PİŞKİN SAVUNMA!

Ertuğrul’un jandarmadaki ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana ‘tekrar o eve dönmek istemiyorum’ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum" dediği öğrenildi.