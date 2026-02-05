Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evli olduğu kadını öldürdü, cesedinin başında ağlarken yakalandı!

Evli olduğu kadını öldürdü, cesedinin başında ağlarken yakalandı!

5.02.2026 12:23:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Evli olduğu kadını öldürdü, cesedinin başında ağlarken yakalandı!

Adana'da evli olduğu Kadriye Alver'i bıçakladıktan sonra cesedinin başında ağlarken gözaltına alınan Şevket Alver, emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. Alver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evin üst katında dün sabah saatlerinde bir kadın cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; üç çocuğunu okula gönderen kargo işçisi Şevket Alver (53) ile evli olduğu Kadriye Alver (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Şevket Alver, Kadriye Alver'i defalarca bıçakladı.

Ailenin alt kattaki dairede oturan akrabaları gürültü seslerini duyunca yukarı çıktı. Şevket Alver'in, Kadriye Alver'in cesedi başında ağladığını gören akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Şevket Alver'i gözaltına aldı. Alver’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Emniyette ifadesi alınan Şevket Alver, evli olduğu kadının kendisini aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini belirterek, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım. Keşke böyle olmasaydı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Alver, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Image

İlgili Konular: #Adana #kadın cinayeti #erkek şiddeti

İlgili Haberler

Yer: Fatih... Kadını kolundan tutup zorla aracına bindirdi: Mahalleli tepki gösterdi! 'Sus oğlum, bağırma kıza...'
Yer: Fatih... Kadını kolundan tutup zorla aracına bindirdi: Mahalleli tepki gösterdi! 'Sus oğlum, bağırma kıza...' Fatih’te sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşına hakaret eden kişi kadını zorla araca bindirdi. 'Binsene ne ağlıyorsun' diyerek bağıran kişiye kız arkadaşı ise 'Bırak' diyerek direnmeye çalıştı. Gürültüyü fark eden mahalleli evlerinin pencere ve balkonlarından 'Ne yapıyorsun sen' 'Bağırma kıza' diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın ardından çift araca binerek sokaktan uzaklaştı.
'Markete gidiyorum' dedi, sırra kadem bastı: Anneden yürek yakan çağrı!
'Markete gidiyorum' dedi, sırra kadem bastı: Anneden yürek yakan çağrı! Bursa'da 27 Aralık 2025 tarihinde "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Sude Solak'ı arama çalışmaları sürerken, anne Selcan Solak'ın feryadı yürekleri dağladı. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen acılı anne, "Bir mesaj yeter, sadece ‘iyiyim' desin, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşları içinde çağrıda bulundu.
İki gündür haber alınamıyordu: Kadın, evinde ölü bulundu
İki gündür haber alınamıyordu: Kadın, evinde ölü bulundu Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.