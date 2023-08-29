Evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti!

Gülşehir ilçesinde Ali İncirli adlı erkek, evli olduğu Uygun İncirli'yi tüfekle öldürüp, intihar etti.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:24
Evli olduğu kadını öldürüp, intihar etti!
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde saat 15.30 sıralarında bir kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ali İncirli (67) ile evli olduğu Uygun İncirli (64) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Ali İncirli, tüfekle önce Uygun İncirli'yi vurdu, ardından da namluyu kendisine çevirip tetiği çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ali İncirli ile Uygun İncirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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