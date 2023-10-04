Evli olduğu kadını yaralayıp, evi ateşe vermişti... Hakkında 18 yıl hapis cezası istendi!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:06

Eskişehir'de 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında tutuklu sanık İran uyruklu Hamid S. ile taraf avukatları katıldı.

Karardan önce son sözleri sorulan sanık ve sadece kendisine zarar vererek evi yaktığını iddia eden Hamid S., "Eşime karşı herhangi bir şey yapmadım, beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "yangın çıkarmak suretiyle kadın olan eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, 18 yıl hapis cezasına hükmetti.

"ACI ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK İSTİYORDU"

Olaydan yaralı kurtulan Bangladeş uyruklu Ferini R. ise, şunları kaydetti:

"Zamanında biz İran'a gittik. Bize 3 ay boyunca yurt dışı yasağı konuldu. Olay gecesi çalışıyordum. Eve geldiğimde, 'Bu son gecemizdi, beni mi istemiyorsun?' dedi. Çünkü başkasıyla birlikte olmuştu. Bunu kızım da görmüştü. Kalktı, gözlerime biber gazı sıktı. Cam açıktı. Ben bağırarak yardım istedim. Bağırırsam elindeki bıçağı saplayacağını söyledi. O sırada polisler sesimi duymuş. Ellerimi iple bağladı. Sonra başımın arka tarafından sürekli yumrukla vurdu. Beni acı çektirerek öldürmek istiyordu."

NE OLMUŞTU?

20 Haziran 2022'de Sütlüce Mahallesi'nde ikamet eden İran uyruklu Hamid S. (44), evli olduğu Bangladeş uyruklu Ferini R.'yi (38) çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra evi ateşe vermişti.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin kapısını koçbaşı ile kırıp içeri girmiş, şüpheli Hamid S.'yi etkisiz hale getirerek, yaralı kadını evin dışına çıkarmıştı. Evli olduğu kadını bıçakla yaraladıktan sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şüpheli Hamid S. ise hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanmıştı.