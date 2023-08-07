Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:13

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak sunulan evlilik kredisi yeni evlenecek çiflere faizsiz olarak verilecek. Yurttaşlar evlilik kredisinin ne zaman verileceğinni, başvuru şartlarını ve miktarını merak ediyor. Peki, evlilik kredisi nedir, ne zaman verilecek? Evlilik kredisi ne kadar?

EVLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Geçtiğimiz seçimlerde seçim vaadi olarak sunulan evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak verilecek. Kredi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Erdoğan'ın açılamasına göre evlilik kredisi 150 bin TL olacak.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihin ile ilgili bir tarih açıklaması henüz yapılmadı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru şartları henüz açıklanmadı.

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA YAPILAN BEYANNAMEDE YER ALAN BİLGİLER NELER?

AK Parti Seçim Beyannamesinde evlilik kredisi ile ilgili yapılan açıklama:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.

Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız."