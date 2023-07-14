Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'evlilik kredisi' vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Bankası adı altında "evlilik kredisi" vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı uyardı. Açıklamada "'Evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz!" denildi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'evlilik kredisi' vaadiyle dolandırıcılığa karşı uyarı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, 'Aile ve Gençlik Bankası' adı altında 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte internet siteleri üzerinden yapılan dolandırıcılık hakkında yurttaşlara uyarıda bulunuldu.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Önemli Duyuru Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz! Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız. Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.


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