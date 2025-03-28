Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel gözaltına alındı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane'deki protestoları ve üniversite boykotlarını takip eden Evrensel muhabiri Nisa Sude Demirel, şafak baskınıyla gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklamasının ardından başlayan protestoları takip eden gazetecilere yönelik operasyonlar sürüyor.
Saraçhane eylemleri ve üniversitelerdeki boykotları takip eden Evrensel Gazetesi muhabiri Nisa Sude Demirel, sabahın erken saatlerinde evine gelen polislerce gözaltına alındı.
Evrensel'in aktardığına göre; Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Mücadele Müdürlüğü'ne götürülen Demirel'in evinde arama da yapıldı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Gazeteci #gözaltı #Evrensel Gazetesi
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