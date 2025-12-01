Evrensel Gazetesi'ne saldıran İsa Can Biler hakkında tahliye kararı!

Evrensel Gazetesi İzmir bürosuna 13 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açılan davanın ikinci duruşması İzmir 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

10 el ateş eden İsa Can Biler tutuklu, onu büro önüne getiren Halil Yapıcı ise tutuksuz yargılandı. Mahkeme, İsa Can Biler'in tahliyesine karar verdi.

Evrensel Gazetesi'nden aktarılan bilgilere göre, düzenlenen saldırıya ilişkin hiçbir tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 5 Mart'ta görülecek.

"EKSİKLER GİDERİLMİYOR"

Evrensel Gazetesi avukatı Avukat Barış İpek, “Dosyada gelen giden bir şey yok. Eksik husuları birinci celse bildirdil, ek iddia için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan dosya açılmış ama henüz onun akıbetini görmedik. Eksikliklerin henüz giderilmediğini görüyoruz. Eksikliklerin giderilmesini ve tutukluk hâlinin ve adli kontrolün devamını talep ediyoruz" dedi.

Yine gazete vekili Avukat Devrim Avcı, "Daha ortada kayıp bir silah var. O açıdan tutukluluk halinin devam etmesine kara verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

SAVCI BİLER'İN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Müşteki avukatlarının beyanlarının ardından savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, 'delil karatma durumunun olmaması' nedeniyle Biler'in tahliyesini talep etti.

Evrensel Gazetesi temsilcisi Özer Akdemir ise "Bu saldırının arkasındakilerin açıklanmasını istiyoruz, İsa Can Biler tetikçidir. Bu aşamada tüm deliller toparlanmamiştır. Bizim şikayetimiz devam ediyor" dedi.

SANIKTAN 'SUÇ KAYDI' SAVUNMASI

İsa Can Biler ise, "Tetikçi olduğum söyleniyor ama benim daha önceki dosyalarıma bakılsın. Tetikçi olsam bu işi Halil Yapıcı'yla yapmazdım. Kendimi saklardım. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma verdi.

Sanık avukatları da delillerin toplandığını öne sürerek, "Sanığın delil karartacak durumu olmadığını için mütalaaya katılıyoruz. Zararı dijital bankacılık üzerinden karşıladık. O yüzden suç ve ceza durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Beyanların ardından mahkeme kararı açıkladı. Kararda İsa Can Biler'in yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Kararda, "Başlatılmış olan dosyanın akıbetinin sorularak iddianame düzenlendiği taktirde mahkeme birleştime talebi isteyerek, bu dosya için bekletici sayılması, sanık İsa Can Biler’in işlediği suçun alt ve üst sınırı gözetilerek, dosyanın ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olması ve yattığı süre göz önünde bulundurularak, yurt dışı çıkış yasağı işe tahliyesine..." ifadeleri kullanılarak bir sonraki duruşma 5 Mart saat 11.00'e ertelendi.