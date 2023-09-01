Eylem hazırlığındaydı: IŞİD'in sözde üst yöneticisi tutuklandı
Mersin’de eylem yapma hazırlığındaki terör örgütü IŞİD’in sözde üst yöneticisi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma yaptı.
Polisin çalışmasında IŞİD içerisinde hakkında üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S.’nin adresi belirlendi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Eylem yapma hazırlığı içindeyken düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Emniyet'e götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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