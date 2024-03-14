Eylem Tok'un firari oğlunun araçtaki arkadaşları konuştu: 'Yavaş git’ dedik dinlemedi, gaza geldi'

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok'un firari oğlu T.C.'nin kullandığı araca binen arkadaşları konuştu. Kaza anını anlatan T.C.'nin arkadaşları, "Çok hızlıydı, gaza geldi. 'Yavaş git' dedik dinlemedi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:39
Eylem Tok'un firari oğlunun araçtaki arkadaşları konuştu: 'Yavaş git’ dedik dinlemedi, gaza geldi'
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Yazar Eylem Tok'un oğlu T.C. ehliyetsiz kullandığı lüks araç ile yaptığı kazada evli ve bir çocuk babası olan Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu. Kazanın ardından oğlu T.C.'yi Mısır'a kaçırıp daha sonra ABD'ye giden Eylem Tok'un yaralıların telefonlarını topladığı ortaya çıktı. T.C.'nin araçta yanında bulunan arkadaşları, kaza anını anlattı. 

Arkadaşları T.C.'nin gaza gelerek aracı çok süratli bir şekilde kullandığını, kendisini uyarmalarına rağmen dinlemediğini anlattı. 

Gazeteci İsmail Saymaz'ın “112’yi arasaydılar yaşıyor olacaktı!” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arkadaşı anlatıyor: "‘Yavaş git’ dedik, dinlemedi" 

Cihantimur’un yanında arkadaşı B.A. vardı. B.A., uyardıkları halde Cihantimur’un hız yaptığını söylüyor. 

B.A. anlatıyor: 

“Timur, aracı bir anda hızlı kullanmaya başladı. ‘Yapma, yavaş git’ desek de dinlemedi. Kemerlerimizi her ihtimale karşı taktık. Önümüzde viraj vardı. Timur, viraja hızlı girdi.” 

A.A. ise Cihantimur’un gaza geldiğini belirterek, şunları söylüyor: 

“Aracı hızlı kullanıp virajlara sert giriyordu. ‘Yavaş’ diyorduk. Yol kenarında ATV’ler vardı. Araç kaymaya başladı. Timur direksiyonu sola kırdı. ATV’lere vurdu ve bayıra çıktı. Araçtan indik. Timur, ‘Benim hayatım bitti’ dedi.”

Arkadaki aracı ise D.O.Ö. adlı arkadaşı kullanıyordu. D.O.Ö., anlatıyor: “Timur, hızını epey arttırdı. Önümüzde viraj vardı. Timur hızlı şekilde viraja girdi. Ben hızlanmadım. Virajda Timur’u 4-5 saniye gördüm ve görüşümden çıktı. Arabası kontrolde çıkmış şekilde su kanalına girdi.”

Z.H.D. de “Timur daha da hızlandı. Önümüzde viraj vardı. Sert girince araç kaydı” diyor.

 


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