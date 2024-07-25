Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:16

Güncelleme: 25.07.2024 - 10:16

Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek mi? Eylem Tok tutuklandı mı?

EYLEM TOK TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

11 Eylül Çarşamba günü saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili karar verilecek. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Mehmet Sümer'in ulaştığı taslak raporunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Rota oluşturuldu. Eylem Tok Türkiye'ye iade ediliyor. Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metinde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

"DELİLLERİ YOK ETMEK VE SUÇLUYU KORUMAKTAN İADESİNİ ONAYLIYORUM""

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in duyurduğu taslak karar, duruşmadan bir buçuk ay önce kamuya açık bir ortamda paylaşıldı. Karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, 'Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum' ifadesi yer aldı."