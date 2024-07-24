Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un 11 Eylül’de yeniden hakim karşısına çıkacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 08:39
Eylem Tok'un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
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Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur’u kazanın ardından önce Mısır'a daha sonra da ABD’ye kaçıran Eylem Tok‘un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Tok’un 11 Eylül saat 14.15’te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye’ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.


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