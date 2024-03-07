Eylem Tok ve oğlu Mısır'a kaçmıştı... Türkiye'nin konuştuğu kazanın tutanağı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:56

Güncelleme: 07.03.2024 - 11:58

Kaza, 1 Mart Cuma günü saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde meydana gelmişti. 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridinde durmuştu.

Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışmış, diğerleri ise arızalanan motorla ilgilenmişti.

O sırada aynı yönde seyir halinde olan T.C.(16)'nin yönetimindeki cip, emniyet şeridinde bekleyenlere çarparak sulama kanalına düşmüştü. Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde hayatını kaybederken, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralanmıştı.

MISIR'A KAÇTIKLARI BELİRLENMİŞTİ

Kazadan sonra T.C'nin annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen yazar Eylem Tok'u oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edilmişti. Kazaya karışan cip ise olay yerinde bırakılmıştı.

Polisin çalışması sonucu, anne Eylem Tok'un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu T. C.'yi de alarak gece 02.00'de havalimanına gittiği, oradan Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti.

TUTANAK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine ilk giden polislerin hazırladığı kaza tutanağında detaylara yer verilmediği görüldü.

Medyaradar’ın ulaştığı kaza tutanağında özetle şu ifadeler yer aldı:

"01.03.2024 günü saat 23.30 sıralarında haber merkezi anonsu üzerine Davutpaşa yolu üzerindeki belirtilen konuma gidildiğinde kaza yerinde 34 PLA 320 plakalı, 34 DJD 284 plakalı, bir plakasız olmak üzere üç adet arazi aracı ve 34 EGG 06 plakalı bir adet otomobil olmak üzere dört aracın kazaya karıştığı tespit edilmiştir. 34 EGG 06 plakalı araç sürücüsü firar ettiği tespit edilmiş, kazaya karışan beş adet yaralının isimleri; İbrahim Gümüş, Tahsin Arslan, Süleyman Keçeci, Oğuz Murat Aci, Hasan Topal.

Bu kazanın oluşumunda otomobil sürücüsünün firar etmesi, arazi araçlarının sürücü ve yolcuların tespit edilememesi, kaza yerinde görüntü kaydı olmaması ve kazanın nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir iz ve emare olmaması sebebiyle kusur dağılımı yapılamamıştır."

"ACİLEN BİLİRKİŞİ ATANMASI GEREKİYOR"

Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, kaza sonrası polislerin hazırladığı kaza tutanağının sanki maddi hasarlı trafik kazası gibi tutulduğunu söyledi.

Erdin, “Kaza tutanağı normal hasarlı bir kaza gibi tutulmuş. Ayrıntı yok. Kazayla ilgili en ufak detay yok. Normal bir hasarlı trafik kazasında bile olay yeri krokisi çiziliyor. Kazaya karışan araç ile ATV araçlarının olay yerindeki görüntüleri bir kere bu kazanın çok şiddetli olduğunu gösteriyor. ATV araçlarına şiddetli çarpılmış. İçeri doğru hasar almışlar. Vuran araç da çok sağlam olmasına rağmen ön tarafı çarpmadan dolayı çok hasar almış. Bu şiddetli kaza fotoğraflarını gördükten sonra tutulan kaza tutanağı biraz sorunlu olmuş. Kaza tutanağında kusur oranı yapamayabilirler ancak gördüklerini yazmaları gerekiyordu. Birincisi fren izi olup olmadığı yazılmalıydı. Araçların hangi bölgelerinin hasarlı olduğu tutanağa geçirmeliydi. Kaza yerinde araçların birbirlerine olan mesafeleri de yine raporda olmayan önemli bir detay. Bu davaya şimdi acilen bilirkişi atanması gerekiyor. Kusur oranları belirlenip raporun detaylı bir şekilde yargılamayı yapacak savcılığa gönderilmesi gerekiyor" dedi.