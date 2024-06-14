Eylem Tok ve oğlu yakalandı… Aci ailesi Cumhuriyet’e konuştu: 'Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi'
Eylem Tok ve oğlunun ABD’de yakalandığını açıklayan Tunç, süreci bakanlık olarak yakından takip ettiklerini söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor” dedi.
İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin
ölümüne neden olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran
annesi Eylem Tok, ABD’de yakalandı.
İstanbul’da Kemerburgaz’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz araç
kullanan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, arızalanan ATV motorunu emniyet
şeridinde kontrol eden gruba çarptı.
Kazada evli bir çocuk babası olan 29 yaşındaki Oğuz Murat
Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın sorumlusu Timur Cihantimur,
aynı gece annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu
Timur Cihantimur hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla
kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan yakalama kararı çıkardı.
ABD’DE YAKALANDILAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da 1 kişinin öldüğü
trafik kazasının ardından ABD’ye kaçan Eylem Tok ve Cihantimur Tok’un
Türkiye’nin iade talebi kapsamında yakalandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, “ABD Adalet
Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur
Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır” dedi.
‘YÜREĞİMİZDEKİ O ATEŞ DURUYOR’
Cumhuriyet’e konuşan Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Sevindik. Üç buçuk ay oldu. Mücadele ettik. Sizlerin vasıtasıyla gel teslim ol dedik. Adalet istiyorum dedim. Haklı olduğum yolda yine haklı olduğum ortaya çıktı. Ve ben amacıma ulaşmış oldum. Sizlerin, devletimin ve kamuoyu sayesinde. Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi. Acılıyız, yüreğimizdeki o ateş duruyor. Bu duyguyu anlatamam size. Amerika’da birisi yakalanıyor biz burada seviniyoruz” ifadelerini kullandı.
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