Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi

Eylem Tok'un oğlu T.C'nin 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya Yıldırım Demirören'in oğlunun adının da karıştığı iddia edildi. Demirören Grubu'ndan üst düzey bir kaynak tarafından yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak "HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 16:45
Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada 'Demirören' iddiası: Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
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Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C'nin Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, kazaya neden olan sürücü T.C'nin aracında 10 kişi bulunuyordu ancak 8'inin ifadesi alındı. İfadesi alınmayanlardan birinin annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan T.C. olduğu belirtilirken diğer kişinin ise iş insanı Yıldırım Demirören'in oğlu olduğu öne sürüldü.

Halk TV'ye konuşan Demirören Grubu’ndan üst düzey bir kaynak ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cemal Demirören yurtdışında okuyor. 2-3 aydır da Türkiye’ye gelmiş değil. Kazayı yapıp firar eden gençle tek ortak yanları, ortaokulda aynı okulda okumuş olmaları. Bunun dışında herhangi bir ilişkileri ve bağı yok. Kendisi eğitim için yurtdışında. İki çocuk sadece ortaokul yıllarında birbiri ile arkadaş. Zaten HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır."


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