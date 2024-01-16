Eylemler GES’i durduramadı
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iki köyün ortak kullandığı mera ve tarım alanlarına kurduğu güneş enerji santrali (GES) projesinin yüzde 65’i tamamlandı.
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Samsun Ladik’teki Tatlıcak ve Büyükalan köylüleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne geçen tarım ve mera arazilerinin üzerine GES kurumuna karşı nöbet tutmaya başlamıştı.
Kepçe ve iş makinelerinin önünde eylem yapan yurttaşları sık sık jandarmayla karşı karşıya kalmışlardı.
Köylüler bu yaylada hayvanlarını otlattıklarını, tarım yaptıklarını, ayçiçeği, yulaf, buğday, mısır ve arpa gibi tarım ürünleri yetiştirdiklerini belirterek “Biz hayvanlarımızı hangi yaylada otlatacağız? GES projesi yapılacak olan yaylamızda ne taş var ne de kaya. Her yer ulu orta çayır çimenden geçilmiyor” diyerek projeye tepki göstermişlerdi.
Arazide kurulmak istenen projenin
iptali istenmesine karşın belediye
yüzde 65’ini bitirdi.
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