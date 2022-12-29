EYT düzenlemesinin ayrıntılarını Cumhuriyet gazetesi SGK yazarı Nergis Şimşek anlattı: Mutlaka 31.12.2022'ye kadar...

29 Aralık 2022 Perşembe, 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrasında EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek "Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor" dedi. Peki süreç nasıl işleyecek?

Cumhuriyet gazetesi SGK yazarı Nergis Şimşek ayrıntıları anlattı. Düzenlemeyle emekli olacaklara önemli bir uyarıda bulunan Şimşek, eksik gün sayıları olduğunu düşünen ve borçlanma hakkı olanların mutlaka 31.12.2022'ye kadar PTT kanalıyla müracaatlarını yapmaları gerektiğini söyledi.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanlar için yine aynı tarihte yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile yaşlılık sigortasında aylığa hak kazanma şartlarının değiştirildiğini hatırlatan Şimşek "8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için de yeni emeklilik yaş hadleri getirilmişti. EYT'liler de 'Biz işe başladığımız zaman emeklilikte yaş olayı yoktu. Biz çalışmaya devam ederken bu koşullar değiştirildi. Dolayısıyla biz işe girdiğimiz tarihte yürürlükte olan sosyal güvenlik yasasının tekrar uygulanmasını istiyoruz' dedi. Demek ki 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar için eski hükümler yürürlüğe konulacak" ifadelerini kullandı.

BORÇLANMAYLA EMEKLİ OLUNUR MU?

İlk defa çalışmaya başlamadan önceki hizmet süreleri için borçlanmaların sigortalılık başlangıcını geriye çektiğini belirten Şimşek, "Kişinin ilk defa çalışmaya başladığı tarih 8 Eylül 1999 sonrası yani EYT kapsamında değil. Ama örneğin 8 Eylül 1999 öncesi ya da çalışmaya başladığı tarihten öncesi borçlanmaya esas askerlik hizmeti var. Bunu borçlandığı zamanda sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine gidebilir. Bu durumda EYT kapsamına girmesi bekleniyor. Çalışmanın ayrıntılarını görmeden bu konuda net bir şey söylemek çok doğru olmayacaktır. Ama mevcut uygulamada durum böyle" dedi.

DOĞUM BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLUNUR MU?

Kadınların hangi şartlarda doğum borçlanmasıyla emekli olacağını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

Kadın önce sigortalı çalışmaya başlayacak. Çalışmaya başladıktan sonra doğum yapacak ve doğumdan sonraki 2 yıllık süreyi çalışmayacak ki borçlanma hakkı olsun. Doğum borçlanması doğrudan sigortalılık başlangıcını etkileyen bir faktör değil. Bunun sadece bir istisnası var. Kadın sigortalı stajyer olarak çalışmaya başladı, çırak olarak başladı işe ve emekliye esasıyla çıraklık arasında doğum yaptı. Sadece bu durumda olan kadın sigortalıların doğum borçlanması yapması halinde ilk sigortalılık başlangıcı doğum borçlanması kadar geri götürülmek suretiyle sigortalılık başlangıcı tespit ediliyor. Yoksa doğum borçlanmaları genel olarak sigortalılık başlangıcını geriye çekmez.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLEBİLECEK Mİ?

EYT ile emekli olanların çalışmaya devam edip etmeyeceği sorusunu mevcut uygulamaya işaret ederek cevaplayan Şimşek "Mevcut durumda da emekliler yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra tekrar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışabilirler. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmak emeklilerin hem aylıklarını almalarına imkan verip hem de çalışmalarına imkan veren bir prim türüdür. EYT kapsamındaki kişiler destek primine tabi olarak çalışabilecekler." diye konuştu.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLERDE DURUM NE OLACAK?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için nasıl bir süreç işleyeceğini sorusunu Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunarak cevaplayan Şimşek, "Cumhurbaşkanı teşerondan kadroya geçenlerin de hemen emekli olmalarını önlemek için düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti. Bu açıklamadan kamuda çalışan taşeron işçilerden kamuya geçirilenlerin emeklilik yaşı gelmiş olsa bile çalışmalarına imkan verecek bir düzenleme de yapılacağını anlıyoruz" dedi.

HEMEN EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER NE YAPACAK?

Şimşek, "Bu düzenlemeden hemen faydalanmak isteyenler ne yapmalı?" sorusunu ise "Önce kanun bu ayın sonuna kadar Resmi Gazete'de yayımlanır ve yürürlük tarihi 1 Ocak itibarıyla olursa vatandaş 1 Ocak'tan önce emekli aylık talebinde bulunmayacak" diye cevapladı.

EYT'LİLERE ÖNEMLİ UYARI!

Sigortalıların önce mevcut prim ödeme gün sayılarının tam olup olmadığına, eksikse bunları borçlanma yoluyla tamamlayıp tamamlayamayacaklarına bakmaları gerektiğini söyleyen Şimşek, sistemde oluşan yoğunluğa dikkat çekti. Şimşek, "Eğer prim ödeme günleri eksikse mutlaka borçlanma taleplerini 31.12.2022'ye kadar versinler. Eğer borçlanma müracaatlarını yoğunluk nedeniyle kurum veya e-Devlet'ten yapamıyorlarsa benim önerim mutlaka PTT'ye dilekçe vererek yapsınlar" dedi.