Son Dakika... SGK'den EYT açıklaması: Henüz yürürlüğe girmedi
Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.
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