Son Dakika... SGK'den EYT açıklaması: Henüz yürürlüğe girmedi

Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 14:08
Son Dakika... SGK'den EYT açıklaması: Henüz yürürlüğe girmedi
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