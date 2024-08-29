Eyüp Aksu kararı beğenmedi: Sorun böyle çözülemeyecek

Yayınlanma: 29.08.2024 - 00:55

Güncelleme: 29.08.2024 - 00:56

İstanbul Taksiciler ve Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarında taksi sorununda getirilecek yeni düzenlemelerin sorunu çözmeyeceğini söyledi.

Aksu asıl problemin trafik olduğunu söyledi.

"Biz taksi sayısının artışına karşı değiliz" diyen Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekrem Bey'in attığı tweet, sayın bakanımızın attığı tweet doğru. Paydaşlarla beraber bir uzlaşı var. Paydaşlardan biri de biziz. Yarın saat 10'da İstanbul'da 2500 tane taksi sayısının artışı gerçekleşecek. Bir konu hariç uzlaşı sağlandı.

"TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLMEDEN TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLMEZ"

Aksu, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da taksi sayısını ne kadar artırırsanız artırın bir çözüm değil. Trafik sabah ve akşam saatlerinde yüzde 94 artarken biz bir yolcuyu 15 dakikalık bir zaman diliminde yakın mesafeye götürürken şimdi 1,5 saatte götürebiliyorsak taksi sayısının artışıyla bu sorunu çözemezsiniz. Ama hem belediyenin hem bakanlığın böyle bir çözüm önerisi oldu. Biz de dedik ki bunu bir denemiş olalım. Biz biliyoruz ki bu sorun böyle çözülemeyecek. Trafik sorunu çözülmeden çözülmez."

"BİZE YETKİ VERİN 3 AYDA ÇÖZERİZ"

Aksu, "Yetkide paydaş olmamız lazım. Bize yetki verin sorunları 3 ayda çözeriz. Sözünü veriyoruz. Karayolu trafik kanununda paylaşımlı yolculuk yok" şeklinde konuştu.