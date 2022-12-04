Taksicilerden Eyüp Aksu'ya tepki: Biz sahipsiz miyiz?

04 Aralık 2022 Pazar, 09:20

İstanbul Şişli'de bir grup taksi şoförü "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane’deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu. Çapar, “Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar.” dedi.

EYÜP AKSU'YA TEPKİ

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya tepki göstererek “Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz.” ifadelerini kullandı.

Taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.