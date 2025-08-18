Eyüpsultan'da taksiciyi öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: 'Hasmıma benzettim'

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan kan donduran cinayet, taksi camiasını yasa boğdu.

16 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda meydana gelen olayda, taksi şoförü Sefer Kaya (34 TBC 07 plakalı taksi), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI

Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ile Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin ortak operasyonuyla gözaltına alınan zanlının 18 yaşındaki Muhammed E.İ. olduğu belirlendi. Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

SKANDAL SAVUNMA

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Muhammed E.İ.’nin ifadesi, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Şüpheli, “Yolda duruyordum, yanımda bir taksi durdu. İçindekini hasmıma benzettim, o yüzden ateş ettim” dedi.

Cinayetin ardından yakalanmamak için cep telefonunu kırdığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİLER İSYAN ETTİ

Sefer Kaya’nın hayatını kaybetmesi, taksici camiasında büyük yankı uyandırdı. Meslektaşları, olayın ardından hastane önünde ve cinayetin işlendiği Selanik Bulvarı’nda konvoy oluşturarak saldırıyı protesto etti.

Taksiciler adına konuşan Deniz Dündar, “Yıllardır kabinli araç talebimizi dile getiriyoruz. Evden çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz, çünkü kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Bugün Sefer kardeşimiz, yarın başka bir arkadaşımız… Artık yeter, can güvenliğimiz için acil çözüm istiyoruz!” diyerek yetkililere seslendi.