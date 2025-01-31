Eyüpsultan’da ailesinden 4 kişiyi katletmişti... Ailenin komşuları konuştu!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:12

İstanbul Eyüpsultan'da Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı.

Polis ekiplerince Bursa’da yakalanan B.Y., Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

"KENDİ HALLERİNDE, KİMSEYE BİR ZARARLARI OLMAYAN BİR AİLEYDİ"

Olayı anlatan ailenin komşularından Osman Ümmet, "Komşumdu, tanıdığım bir aileydi. Kendi hallerinde, kimseye bir zararları olmayan bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimse ile bir sıkıntısı yoktu, okula gider gelirdi. Hiç öyle bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Saat 22.30 civarlarıydı. Biz o saatte evdeydik, misafirim vardı. Ambulans, arkasından polis ekipleri geldi" dedi.

"BU BİNA AİLE BİNASI GİBİYDİ, ÇOK İYİ İNSANLARDI"

Erdal Doğan ise, "Binadaki hiç kimse silah sesini duymadı. Biz silah sesini duymadık. Aile çok iyi insanlardı. Biz 10 yıldır komşuyuz. Bu bina aile binası gibiydi. İnsanlar çok iyi insanlardı. Herhangi bir sorunlarını duymadık. Çocuk öyle bir çocuk değildi. Çocuğun asla yanlış bir hareketini görmedik. Kimi görse hal, hatır sorardı. Çok iyi bir çocuktu. Ama neden oldu. Biz de bu duruma şaşırdık" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli B.Y.’nin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.