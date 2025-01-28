Polis kavga ihbarına gitmişti... 4 kişilik aile ölü bulundu!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 07:44

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:26

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün akşam saatlerinde dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."