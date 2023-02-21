Eyüpsultan'da çocuk parkında silahlı saldırı: 4 yaralı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:22

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 09:22

Karadolap Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında, önceki gün saat 22.30 sıralarında motosikletli 3 kişi parkın yanına yaklaşarak durdu. Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralı 1'i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.