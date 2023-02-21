Eyüpsultan'da çocuk parkında silahlı saldırı: 4 yaralı

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre motosikletli kişi, parkta oturan ve daha önce aralarında husumet bulunan gruba ateş açtı. Saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:22
Eyüpsultan'da çocuk parkında silahlı saldırı: 4 yaralı
Abone Ol google-news

Karadolap Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında, önceki gün saat 22.30 sıralarında motosikletli 3 kişi parkın yanına yaklaşarak durdu. Aralarından bir kişi, kamelyada oturan husumetlilerinin yanlarına doğru giderek ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Daha sonra yolda bekleyen arkadaşlarının motosikletine atlayan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Yaralı 1'i çocuk, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 


eyüpsultan saldırı Çocuk parkı

İlgili Haberler

Kilis’te, çocuk parkındaki oyun aletleri yakıldı!

Kilis’te, çocuk parkındaki oyun aletleri yakıldı!
Kupası açılan kamyonetiyle 'çocuk parkına' giren sürücü, 5 gün sonra öldü

Kupası açılan kamyonetiyle 'çocuk parkına' giren sürücü, 5 gün sonra öldü
Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!

Sakarya'daki çocuk parkında korkutan patlama!

En Çok Okunan Haberler