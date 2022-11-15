Kilis’te, çocuk parkındaki oyun aletleri yakıldı!

Kilis'te, parkta bulunan çocuk oyun aletleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Belediye yetkilileri, suç duyurusunda bulundu.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 12:14
Kilis’te, çocuk parkındaki oyun aletleri yakıldı!
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Saraçmehmet Çavuş Mahallesi'nde bulunan Musalla Parkı'ndaki oyun aletleri, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında parktaki oyun grupları, kullanılamaz hale geldi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Polis ekipleri, yangını çıkaran kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatırken, belediye yetkilileri de suç duyurusunda bulundu. 

 


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