ATM'lere kopyalama düzeneği yerleştiren şüpheliler Maltepe'de suçüstü yakalandı

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:42

İstanbul'da 3 kişinin, son iki ayda 29 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı ve kamera yerleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle 2 bin 500 kişinin kart bilgilerini kopyaladı ve yaklaşık 800 bin liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

Maltepe'de de 10 ATM'ye cihaz yerleştiren şüpheliler bugün sabah saatlerinde kart kopyalama cihazını almak için ATM'lerin yanına geldi. Dolandırıcıları takip eden Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ATM'ye cihaz yerleştirdiği ve işlem yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir mahalle sakini, "Sabah ben işe gelirken burada polisler vardı. Bir de kalabalık vardı. Kart kopyalıyorlar, bunları polisler suçüstü yakaladılar. Polisler alıp götürdüler" dedi.

