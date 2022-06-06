Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Tokat'tın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:27
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alındı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.


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