Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Tokat'tın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Zanlılar gözaltına alındı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
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