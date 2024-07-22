Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: Emre öldü, kuzeni ağır yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan kamyonetteki Emre Çelik (28) hayatını kaybetti, sürücü kuzeni Ünal Çelik (28) ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:52
Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: Emre öldü, kuzeni ağır yaralı
Abone Ol google-news

Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde saat 00.30 sıralarında, Ünal Çelik’in kullandığı 28 ABV 452 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra sağ şeritte ilerleyen Şeref Savran’ın kullandığı 64 BE 983 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralandı, yanındaki kuzeni Emre Çelik hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuzenleri sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ünal Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emre Çelik’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


akaryakıt istasyonu haberleri akaryakıt haberleri Samsun haberleri

İlgili Haberler

Samsung telefon 40 dakika içinde ele geçirildi! Bu ne anlama geliyor?

Samsung telefon 40 dakika içinde ele geçirildi! Bu ne anlama geliyor?
Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı

Samsun Valiliği'nden 'denize girmeyin' uyarısı
Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu

Samsun'da emekli albay evinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler