Kamyonet, TIR’a arkadan çarptı: Emre öldü, kuzeni ağır yaralı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:54

Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde saat 00.30 sıralarında, Ünal Çelik’in kullandığı 28 ABV 452 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra sağ şeritte ilerleyen Şeref Savran’ın kullandığı 64 BE 983 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralandı, yanındaki kuzeni Emre Çelik hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuzenleri sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti.

Ünal Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emre Çelik’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.