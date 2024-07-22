Kamyonet ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:30

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:35

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Akhisar-Gördes karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Ahmet A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrilirken kamyonet ise yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kamyonet şoförü Recep T. ve otobüs şoförü Ahmet A. ile birlikte toplam 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.