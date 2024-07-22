Kamyonet ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:30
Abone Ol google-news

Kaza, Manisa’nın Akhisar ilçesi Akhisar-Gördes karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, Ahmet A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü devrilirken kamyonet ise yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kamyonet şoförü Recep T. ve otobüs şoförü Ahmet A. ile birlikte toplam 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Manisa haberleri Kamyonet haberleri otobüs haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 21 ölü
Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

Nevşehir’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Otobüste yer kavgası: 'Raporluyum vururum seni'

Otobüste yer kavgası: 'Raporluyum vururum seni'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler