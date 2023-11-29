Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü! 3 gecekondu boşaltıldı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 29.11.2023 - 15:55

Eyüpsultan'da gecekonduların bir bölümü kayan toprakla birlikte yıkıldı.

Bir gecekondunun yarısı yıkılırken diğer bölümü ise yolda kaldı. Olayın ardından 3 gecekondu boşaltıldı.