Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü! 3 gecekondu boşaltıldı

İstanbul Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 3 gecekondu boşaltıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 15:55
Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü! 3 gecekondu boşaltıldı
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Eyüpsultan'da gecekonduların bir bölümü kayan toprakla birlikte yıkıldı.

Bir gecekondunun yarısı yıkılırken diğer bölümü ise yolda kaldı. Olayın ardından 3  gecekondu boşaltıldı.


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