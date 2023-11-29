Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü! 3 gecekondu boşaltıldı
İstanbul Eyüpsultan'da istinat duvarının çökmesi sonucu 3 gecekondu boşaltıldı.
Eyüpsultan'da gecekonduların bir bölümü kayan toprakla birlikte yıkıldı.
Bir gecekondunun yarısı yıkılırken diğer bölümü ise yolda kaldı. Olayın ardından 3 gecekondu boşaltıldı.
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