Kocaeli için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü yağış konusunda uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olması beklenen sağanak yağışa karşı yurttaşlar uyarıldı.
Açıklamada, “Bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Yalova, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış yağması tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Sel-Su Baskını-Yıldırım ve Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı
- Yapay zekada üretildi: 346 bin TL'den fazla kazanıyor
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Çalışan emekliler 5 bin TL ikramiyeyi ne zaman alacak?