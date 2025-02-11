Eyüpsultan’da kar nedeniyle kayan araç diğer araçlara çarptı!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:50

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:55

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı Eyüpsultan’da da etkili olmaya başladı.

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yokuş aşağıya doğru kaymaya başlayan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Yaşanan kaza anı ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.