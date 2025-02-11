Eyüpsultan’da kar nedeniyle kayan araç diğer araçlara çarptı!

Eyüpsultan’da aralıklarla etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Yokuş aşağıya kayarak ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Eyüpsultan’da kar nedeniyle kayan araç diğer araçlara çarptı!
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:50

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı Eyüpsultan’da da etkili olmaya başladı.

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yokuş aşağıya doğru kaymaya başlayan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

Yaşanan kaza anı ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #eyüpsultan #kar yağışı #otomobil #kaza

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