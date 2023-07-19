Eyüpsultan'da kedileri asitle yaraladığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı
Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde 6 kedinin üzerine asit dökerek yaraladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde dün 6 kedinin üzerinde yanıklar ve sarı lekeler görenler durumu İBB ekiplerine bildirdi.
Yaralı kediler veteriner kliniğinde tedaviye alınırken mahalledeki bir hayvansever 1 ay içinde 9 kedinin asitle yakıldığını öne sürmüştü.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Piyer Loti Mezarlığı'nda inceleme yaptığı belirtildi.
"YARALANMIŞ ÇOK SAYIDA KEDİYE RASTLANMIŞTIR"
Açıklamada, "Yapılan incelemede mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır" denildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgede güvenlik kamerasının olmadığının belirtildiği açıklamada, polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada kedilere yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K.'nin gözaltına alınıp Eyüpsultan Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüğü de vurgulandı.
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