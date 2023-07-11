Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Kedi dili bisküvili tiramisu tarifi!

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:12

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:12

Efsaneye göre tiramisu, İtalya’nın Veneto bölgesindeki küçük bir şehir olan Treviso'da ortaya çıkmıştır. Bugün, İtalya'da ve ülkemizde çeşitli şekillerde tiramisu yapılmaktadır. Tiramisu, mascarpone peyniri ile yapılan bir İtalyan tatlısıdır. Kelime anlamı ‘beni neşenlendir ya da beni yukarı çek’ anlamına gelmektedir. Yapımı kolay hafif ve lezzetli bir tatlıdır. İşte püf noktalarıyla evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tiramisu tarifi…

KEDİ DİLLİ BİSKÜVİLİ TİRAMİSU

Malzemeler

1 paket kedidili bisküvi



Kreması için

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

Yarım bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

200 gr labne peyniri



Kedi dili bisküvileri ıslatmak için

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı granül kahve



Üzeri için

2 yemek kaşığı kakao





Yapılışı



Tiramisunun kreması için; orta boy bir tencereye unu, yumurtanın sarısını, şekeri, vanilyayı ekleyin. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve karıştırın. Kıvamı iyice koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocaktan alın. İçerisine labne peyniri ilave edin ve mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. Tekrar ocağa alın ve birkaç dakika daha bu şekilde pişirin. Altını kapatarak soğumaya bırakın. Diğer tarafta bisküvileri ıslatmak için; bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. Daha sonra bir tepsiye bisküvileri tek kat olarak dizin. Üzerine hazırladığımız kahve karışımını azar azar kaşık ile dökün. Ya da bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın ve tepsiye dizin. Kremanın yarısını tepsiye dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın. İkinci kat için bisküleri tekrar ıslatıp dizin. Üzerine kremanın geriye kalan kısmını eşit olacak şekilde iyice yayın. Tiramisu hazır. Buzdolabından en az 4 saat bekletin. Servis etmeden önce tiramisunun üzerine çay süzgeci yardımıyla kakao serpin. Soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

TİREMİSU İÇİN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI…

Tiramisu kahve aromasının yoğun hissedildiği bir tatlı türü. Genelde granül kahve tercih ediliyor. Taze demlenmiş filtre kahve ile de tatlınızı hazırlayabilirsiniz.

Kremanın soğuması çok önemli! Sıcakken işleme başlarsanız bisküvileriniz hamurlaşabilir ve dağılabilir.

Servisten önce buzdolabında bekletmeyi unutmayın! İçindeki krema direkt soğukla buluştuğunda, içindeki kremanın tadı değişmesi ve ekşimsi bir hale bürünmesi çok önemli!



