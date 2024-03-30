Eyüpsultan'da korkutan yangın... 4 gecekondu alevlere teslim oldu
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekondudan çıkan yangının sıçraması nedeni ile 3 gecekondu daha alevlere teslim oldu. Yangından kaçmak için balkondan atlayan 65 yaşındaki kadın yaralandı.
Yangın saat 08.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokağı'nda bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik haldeki 3 gecekonduya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye ve söndürme çalışmaları başlattı.
BALKONDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI...
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında balkondan atlayan 65 yaşındaki Kevser Ulusoy yaralandı. Yangının çıktığı gecekondular ise kullanılmaz hale geldi.
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