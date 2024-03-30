Eyüpsultan'da korkutan yangın... 4 gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekondudan çıkan yangının sıçraması nedeni ile 3 gecekondu daha alevlere teslim oldu. Yangından kaçmak için balkondan atlayan 65 yaşındaki kadın yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:42
Abone Ol google-news

Yangın saat 08.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokağı'nda bir gecekonduda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişik haldeki 3 gecekonduya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tahliye ve söndürme çalışmaları başlattı.

BALKONDAN ATLAMAYA ÇALIŞTI...

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında balkondan atlayan 65 yaşındaki Kevser Ulusoy yaralandı. Yangının çıktığı gecekondular ise kullanılmaz hale geldi.


Yangın haberleri Gecekondu haberleri eyüpsultan haberleri

İlgili Haberler

Küçükçekmece'de tekstil fabrikasında yangın

Küçükçekmece'de tekstil fabrikasında yangın
Villada korkunç yangın! 1 kişi öldü, bahçıvan alevler içinde dışarı çıktı

Villada korkunç yangın! 1 kişi öldü, bahçıvan alevler içinde dışarı çıktı
Mutfakta çıkan yangın kafeyi kül etti

Mutfakta çıkan yangın kafeyi kül etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'iftar' açıklaması
Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Muğla’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
Mansur Yavaş'ı ve CHP'yi hedef alan Meral Akşener'e tepki yağdı: 'Artık muhalefetmiş gibi davranmayı bıraksın!'

Mansur Yavaş'ı ve CHP'yi hedef alan Meral Akşener'e tepki yağdı: 'Artık muhalefetmiş gibi davranmayı bıraksın!'
15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’

15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’
Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’

Erdoğan Murat Kurum’un nerede olduğunu unuttu: ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!

Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!